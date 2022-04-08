الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى له خلال شهر

شفق نيوز/ امتد الدولار في تحرك صعودي لا هوادة فيه، يوم الجمعة ، ووصل إلى ذروة جديدة قريبة من عامين مقابل سلة من أقرانه وأعلى مستوى في شهر واحد مقابل اليورو ، مدعومًا باحتمال حدوث وتيرة أكثر عدوانية لرفع أسعار الفائدة الفيدرالية.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له عند 99.904 في التعاملات الآسيوية المبكرة ، وهو أفضل مستوى له منذ مايو 2020. وكان آخر مرة عند 99.890.

وارتفع المؤشر 1.3٪ هذا الأسبوع ، والذي سيكون أكبر تقدم له في شهر واحد ، مدعومًا بتصريحات متشددة من العديد من صانعي السياسة الفيدراليين الذين يدعون إلى وتيرة أسرع لزيادة أسعار الفائدة للحد من التضخم السريع.

وأظهر إصدار هذا الأسبوع لمحضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس أن "العديد" من المشاركين كانوا مستعدين لرفع أسعار الفائدة بزيادات قدرها 50 نقطة أساس في الأشهر المقبلة

وعلى الجانب الآخر من ارتفاع الدولار ، انخفض اليورو بنسبة 0.18٪ إلى أدنى مستوى جديد في شهر واحد عند 1.0855 دولار يوم الجمعة ، متأثرًا بالعقوبات الغربية الجديدة على روسيا ، مع تحرك الاتحاد الأوروبي نحو فرض حظر على الفحم الروسي.

وتراجعت العملة الموحدة أيضًا بسبب حالة عدم اليقين بشأن نتيجة الانتخابات الفرنسية ، حيث هددت فوز المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان في استطلاعات الرأي آمال إعادة انتخاب الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون. ومع ذلك ، لا تزال استطلاعات الرأي تظهر تقدم ماكرون.

وواصل الدولار مكاسبه مقابل الين الياباني ، مرتفعا قليلا إلى 124.23 ، وهو أعلى مستوى في أكثر من أسبوع واقترب من أعلى مستوى في سبع سنوات بالقرب من 125.1 في الشهر الماضي.

واستقر الين هذا الشهر بعد انخفاضه في مارس ، لكنه لا يزال تحت ضغط مثل الولايات المتحدة. يرفع أسعار الفائدة ويتدخل بنك اليابان في سوق السندات للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة.

وشهدت أسعار النفط والسلع الأخرى التي شهدت انخفاضًا طفيفًا هذا الأسبوع عملات السلع الأساسية مثل الدولار الأسترالي والدولار الكندي ، استراحة بعد أن ارتفعت بقوة في الأسابيع الأخيرة.

وكان الجنيه الإسترليني عند الحد الأدنى من نطاقه الأخير عند 1.30675 دولار.

وفي أسواق العملات المشفرة ، تم تداول البيتكوين بارتفاع طفيف حول 43600 دولار مقابل أدنى مستوى له في أسبوعين عند 42742 دولارًا.