الدولار يرتفع لمستويات جديدة أمام عملات العالم الرئيسة

شفق نيوز/ ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في ثمانية أسابيع أمام عملات رئيسية، يوم الاثنين، مع تراجع رهانات المتعاملين على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة بشكل كبير هذا العام.

وارتفع مؤشر الدولار إلى 104.18 مقابل سلة من العملات ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر / كانون الأول، واستقر في أحدث التعاملات عند 104.02 نقاط.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.18 بالمئة إلى 1.2610 دولار بعدما انخفض في وقت سابق إلى 1.25985 دولار ليسجل أدنى مستوى له منذ 17 يناير/ كانون الثاني.

وارتفع الين بشكل طفيف في أحدث التعاملات إلى 148.36 للدولار، بعدما وصل إلى أدنى مستوى له عند 148.82 أمام الدولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعد الدولار النيوزيلندي 0.14 بالمئة إلى 0.60735 دولار أمريكي من 0.6048 دولار.

وانخفض اليوان في التعاملات خارج الصين إلى 7.1999 مقابل الدولار وداخل الصين عند 7.2225 مقابل الدولار.

وسجل التومان الايراني 5.600 امام الدولار الامريكي ، فيما استقرت قيمة الليرة التركية على 30.55 أمام الدولار،