الدولار يرتفع لليوم الثالث على التوالي مقابل ست عملات عالمية

شفق نيوز - اربيل

ارتفع الدولار في مستهل الجلسة الآسيوية، اليوم الجمعة، وسط ترقب المتعاملين لصدور تقرير أميركي للوظائف وقرار من المحكمة العليا بشأن استخدام الرئيس دونالد ترمب لسلطات استثنائية لفرض رسوم جمركية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات 0.2 بالمئة إلى 98.883 وواصل الصعود لليوم الثالث على التوالي.

ومن المتوقع أن يبدد التقرير المرتقب للوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر كانون الأول الكثير من ضبابية البيانات التي استمرت خلال فترة الإغلاق الحكومي، لكن محللين يقولون إن هذه البيانات ربما لا توفر مؤشرات كافية لتوضيح المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية التي صدرت أمس الخميس زيادة طفيفة في الطلبات.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن هناك توقعات بنسبة 89 بالمئة أن يبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل يومي 27 و28 يناير كانون الثاني، مقارنة بتوقعات 68 بالمئة قبل شهر.

ويمكن أن تصدر المحكمة العليا الأمريكية حكما في وقت لاحق من اليوم من شأنه أن يحدد ما إذا كان بإمكان ترامب التذرع بقانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة لفرض رسوم جمركية دون موافقة الكونجرس، وهو أمر قد يؤدي لتغيير جذري في السياسة التجارية الأمريكية ويحدث حالة من الفوضى بعد مفاوضات مستمرة منذ أشهر.

ووصل الدولار إلى 156.885 ين، دون تغير يذكر بعد أن أظهرت بيانات أن إنفاق الأسر اليابانية زاد بشكل غير متوقع في نوفمبر تشرين الثاني عن الشهر نفسه من العام الماضي، مما يشير إلى تسارع الاستهلاك قبل قيام بنك اليابان برفع الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 30 عاما في ديسمبر كانون الأول.

واستقر اليورو عند 1.1657 دولار قبل صدور بيانات التجارة الألمانية وأرقام مبيعات التجزئة لمنطقة اليورو المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3436 دولار، واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6698 دولار، وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5749 دولار.

وانخفضت عملة بتكوين 0.2 بالمئة إلى 91002.39 دولار، وهبطت عملة إيثر 0.4 بالمئة إلى 3104.38 دولار.