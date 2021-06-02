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الدولار يرتفع لـ150 ألفاً في بغداد ويواصل الصعود بإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-02T07:03:45+0000
الدولار يرتفع لـ150 ألفاً في بغداد ويواصل الصعود بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار بشكل طفيف، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة العراقية بغداد، وإقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 149500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الثلاثاء 149450 دينارا عراقيا.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعاً طفيفا أيضاً إذ بلغ سعر البيع 149700 ألف دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 149500 الف دينار لكل مائة دولار أمريكي.

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