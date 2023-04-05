الدولار يرتفع كاسراً تراجعه على مدى أيام

شفق نيوز/ ارتفع الدولار يوم الأربعاء متعافيا من أدنى مستوياته في شهرين المسجل الجلسة الماضية مع تخفيف المستثمرين لمراكز البيع على المكشوف لجني الأرباح قبل تقرير مهم بشأن وظائف القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة يوم الجمعة.

غير أن الاتجاه الأساسي للدولار لا يزال يميل إلى الهبوط وهو ما أكدته أرقام وظائف القطاع الخاص الأمريكي الصادرة يوم الأربعاء. ودعمت البيانات وجهة النظر بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ربما يضطر للاستمرار في رفع الفائدة لفترة أطول.

وفي أواخر التعاملات الصباحية ارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 101.75 بفضل مكاسب العملة الأمريكية أمام اليورو الذي انخفض 0.3 بالمئة إلى 1.0925 دولار.

وأظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر من معهد البحوث الاقتصادية (إيه.دي.بي) أن القطاع الخاص الأمريكي وظف في مارس آذار عددا أقل مما كان متوقعا، وهو ما يشير إلى تراجع قوة سوق العمل. وزادت وظائف القطاع الخاص 145 ألفا الشهر الماضي. وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز زيادة الوظائف بالقطاع الخاص بمقدار 200 ألف وظيفة.

وتراجع الدولار 0.6 بالمئة أمام الين الياباني إلى 130.92 ين، متجها لتسجيل خسائر لليوم الثالث على التوالي. وتراجعت العملة الأمريكية أمام الفرنك السويسري 0.1 بالمئة إلى 0.9047 فرنك.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.6 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 0.6714 دولار بعدما أبقى المركزي الأسترالي يوم الثلاثاء أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.6 بالمئة عقب زيادتها عشر مرات متتالية، قائلا إنه يحتاج لمزيد من الوقت لتقييم تأثير الزيادات السابقة.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.6315 دولار، وكان قد زاد 1.1 بالمئة لأعلى مستوى في شهرين عند 0.6383 دولار بعدما رفع البنك المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة على نحو غير متوقع بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.25 بالمئة وهو أعلى مستوى في أكثر من 14 عاما.

رويترز