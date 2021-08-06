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الدولار يرتفع في نهاية الأسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-06T07:15:55+0000
الدولار يرتفع في نهاية الأسبوع

شفق نيوز/ تلقى الدولار دعما يوم الجمعة في الفترة التي سبقت إصدار بيانات التوظيف الأمريكية ، حيث استعدت الأسواق للأرقام التي يمكن أن تجعل الحجة لتشديد السياسة الأمريكية بشكل أسرع.

فقد اليورو حوالي 0.3٪ مقابل الدولار هذا الأسبوع وكان آخر انخفاض له عند 1.1825 دولار. لقد فشل في المحاولات القليلة الأخيرة لاختراق المقاومة حول 1.1910 دولار.

كما جلس الدولار أيضًا عند أعلى مستوى في أسبوع واحد عند 109.84 ين ياباني ، بعد ارتداده بقوة من أدنى مستوى عند 108.72 لمسه يوم الأربعاء. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 92.316 وارتفع بنسبة 0.26 ٪ حتى الآن هذا الأسبوع.

وانجرف الدولار صعوديًا بشكل هامشي مقابل الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني والنيوزيلندي.

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.3949 دولارًا خلال الليل بعد أن ترك بنك إنجلترا إعدادات السياسة دون تغيير ، لكنه حدد مسارًا للتضييق والتضييق على مدار السنوات القادمة.

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