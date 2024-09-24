الدولار يرتفع في أسواق بغداد واربيل مع افتتاح بورصتي "الكفاح والحارثية"

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان مع افتتاح بورصتي البلاد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150000 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت اسعار يوم امس الاثنين 149800 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار، بينما بلغ الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل؛ فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محلات الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 150300 دينار مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 150200 دينار مقابل 100 دولار.