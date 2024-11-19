الدولار يرتفع في أسواق بغداد واربيل مع افتتاح بورصتي البلاد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان مع افتتاح البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150450 دينارا مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الاثنين 150350 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار لكل 100 دولار.

أمّا في اربيل؛ فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محلات الصيرفة سعر البيع 150300 دينار مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 150200 دينار مقابل 100 دولار.