الدولار يرتفع في أربيل ويستقر لدى بغداد مع الإغلاق

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار في أسواق العاصمة العراقية بغداد، يوم الخميس، بينما ارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150,100 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151,000 دينارا مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 149,000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً حيث بلغ سعر البيع 149,800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149,700 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.