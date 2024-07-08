الدولار يرتفع في أربيل ويتخطى 150 ألف دينار في بغداد

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الاثنين، ارتفاعا ملحوظا في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، حيث سجل سعر الدولار 149,250 دينارا مقابل كل 100 دولار، مقارنة بسعر أمس الأحد الذي بلغ 148,850 دينارا لكل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت أيضا ارتفاعا، حيث بلغ سعر بيع الدولار 150,250 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 148,250 دينارا لكل 100 دولار.

وفي مدينة أربيل، ارتفعت أسعار الدولار في محال الصيرفة أيضا، حيث سجل سعر البيع 149,200 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149,100 دينارا لكل 100 دولار.