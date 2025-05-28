الدولار يرتفع في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ شهدت أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن سعر الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد بلغ 141,050 ديناراً لكل 100 دولار، بعد أن كان يوم أمس الثلاثاء 140,300 دينار.

وأضاف أن أسعار البيع في مكاتب الصيرفة المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 142,000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 140,000 دينار.

وفي أربيل، سجل الدولار ارتفاعاً بدوره، إذ بلغ سعر البيع 140,850 ديناراً لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 140,650 ديناراً.