الدولار يرتفع في بغداد وأربيل مع إغلاق الثلاثاء

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي بشكل طفيف، مساء اليوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق التداولات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت صباح اليوم 153300 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بلغت 154000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 153000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، بلغ سعر بيع الدولار 153150 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 153100 دينار مقابل 100 دولار.