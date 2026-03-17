الدولار يرتفع في بغداد وأربيل مع إغلاق التداول

شفق نيوز - بغداد/أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي إزاء الدينار العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق التداول، مسجلة زيادة مقارنة بأسعار الصباح.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد سجلت 155500 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت 154500 دينار صباح اليوم.

وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بلغت 156000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 155000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت الأسعار أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 155100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 155000 دينار مقابل 100 دولار.