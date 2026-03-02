الدولار يرتفع في بغداد وأربيل مع إغلاق التداول

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق التداول.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار سجلت ارتفاعاً في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتبلغ 155000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، مقارنة بـ154400 دينار مقابل 100 دولار صباح اليوم.

وأشار إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 155500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 154500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار كذلك، إذ بلغ سعر البيع 154650 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 154600 دينار مقابل 100 دولار.