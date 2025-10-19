الدولار يرتفع في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز– بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 141,700 دينار مقابل كل 100 دولار، بعدما كانت 141,600 دينار في التعاملات الصباحية.

وأضاف أن أسعار الصرف في محال الصيرفة بالأسواق المحلية شهدت ارتفاعاً أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 142,750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140,750 ديناراً.

وفي أربيل، سجل الدولار ارتفاعاً مماثلاً، حيث بلغ سعر البيع 141,550 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141,450 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.