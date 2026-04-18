الدولار يرتفع في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز - بغداد / أربيل

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم السبت، ارتفاعاً في أسواق بغداد وأربيل مع مع إغلاق التداولات في بداية الأسبوع الجاري.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجلا 152,750 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 152,500 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 153,250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 152,250 ديناراً.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار، فقد بلغ سعر البيع 153,150 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153,000 دينار.