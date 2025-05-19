الدولار يرتفع في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الاثنين، في أسواق بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 142150 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 143250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141250 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعا أيضاً حيث بلغ سعر البيع 142350 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142150 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.