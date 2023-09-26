الدولار يرتفع في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، لتسجل 155500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار صباح هذا اليوم 154600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 156500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 154500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 154350 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154250 ديناراً مقابل 100 دولار.