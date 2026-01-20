الدولار يرتفع في بغداد وأربيل عند الإغلاق

شفق نيوز– بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، مساء اليوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 148500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعدما كانت قد سجلت صباح هذا اليوم 147650 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 148000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 148450 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148350 ديناراً مقابل 100 دولار.