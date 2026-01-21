الدولار يرتفع في بغداد وأربيل صباح الأربعاء

شفق نيوز– بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 148000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعدما كانت قد سجلت يوم أمس الثلاثاء 147650 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 147500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 148200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148100 دينار مقابل 100 دولار.