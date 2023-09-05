الدولار يرتفع في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 153500 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار ليوم امس الاثنين 153400 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضا حيث بلغ سعر البيع 154500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 152500 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فان البورصة سجلت ارتفاعا طفيفا أيضا حيث بلغ سعر البيع 154200 دينار وسعر الشراء 154100 دينار لكل 100 دولار.