الدولار يرتفع في بغداد وينخفض لدى أربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي، في العاصمة بغداد، فيما تراجعت في أربيل مع إغلاق البورصة، مساء اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد سجلتا ارتفاعاً بسعر صرف الدولار ليبلغ 141550 ديناراً مقابل 100 دولار، مقارنة بسعر صباح اليوم والذي بلغ 141450 ديناراً.

وبلغت أسعار الصيرفة في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد عند 142500 دينار للبيع، و 140500 دينار للشراء مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، تراجعت أسعار الدولار، حيث سجل سعر البيع 141400 دينار، فيما بلغ الشراء 141300 دينار لكل 100 دولار أمريكي.