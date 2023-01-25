الدولار يرتفع في بغداد وينخفض في كوردستان مع الاغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم الاربعاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أقفلت على سعر صرف بلغ 160800 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 160600 دينار عراقيا لكل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 161500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 160500 دينار لكل 100 دولار.

وفي اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 162250 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 162225 دينارا مقابل 100 دولار.