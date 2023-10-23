الدولار يرتفع في بغداد وينخفض بأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 161000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 160300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 162000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 160000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً حيث بلغ سعر البيع 160000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 159900 دينار مقابل 100 دولار.