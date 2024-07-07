الدولار يرتفع في بغداد ويستقر بأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في أسواق بغداد، يوم الأحد، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 149000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 148850 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت إلى 150000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 148000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار استقراراً حيث بلغ سعر البيع 148900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148800دينار مقابل 100 دولار.