الدولار يرتفع في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار الامريكي ازاء الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في اسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 156150 ديناراً مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار ليوم امس الاحد 155700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 157000 دينار، بينما بلغ الشراء 155000 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 156250 دينارا، وسعر الشراء 156150 دينارا مقابل كل 100 دولار.