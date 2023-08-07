الدولار يرتفع في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 150500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار ليوم امس الاحد 150200 دينارا مقابل 100 دولار.

اما اسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 149500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 150950 دينارا، وسعر الشراء 150850 دينارا مقابل 100 دولار.