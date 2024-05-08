الدولار يرتفع في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي في العاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق مساء اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 145750 دينارا، حيث كانت الأسعار قد سجلت صباح اليوم 145500 دينار مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 146750 دينارا، بينما بلغ الشراء 144750 دينارا مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 145550 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145450 دينارا مقابل 100 دولار امريكي.