الدولار يرتفع في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الامريكي ازاء الدينار العراقي في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق، مساء اليوم الأحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153300 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت البورصة صباح هذا اليوم 153100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضا حيث بلغ سعر البيع 154250 دينارا، بينما بلغ الشراء 152250 دينارا لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 154150 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154000 دينار مقابل 100 دولار.