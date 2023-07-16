الدولار يرتفع في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الأحد، في أسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، لتسجل 148150 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار صباح اليوم 147800 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار، بينما بلغ الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148450 دينارا مقابل 100 دولار.