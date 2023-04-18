الدولار يرتفع في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 144300 دينار مقابل كل 100 دولار،

فيما كانت الأسعار صباح يوم أمس الاثنين قد بلغت 144100 دينار.

كما ارتفعت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 145250 دينارا، لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 143250 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد سجل سعر الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 144400 دينار، وسعر الشراء 142400 دينار مقابل 100 دولار.