الدولار يرتفع في الأسواق العراقية مع افتتاح تعاملات الاثنين

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي إزاء الدينار العراقي، صباح الاثنين، في أسواق بغداد وأربيل، مقارنة بتعاملات يوم أمس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار سجلت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد 154100 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت أمس الأحد 153800 دينار مقابل 100 دولار.

وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة ببغداد بلغت 154500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 153500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 153700 دينار لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 153600 دينار مقابل 100 دولار.