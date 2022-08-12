الدولار يرتفع في التعاملات المبكرة

شفق نيوز/ ارتفع الدولار في التعاملات المبكرة في لندن، يوم الجمعة ، بعد تصريحات متشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دفعت ضد فكرة أن بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع قد تدفع البنك المركزي إلى إبطاء تشديد السياسة.

وكانت بيانات التضخم الأمريكية أقل من المتوقع ، مما عزز الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم وإضعاف الدولار ، حيث فسرتها الأسواق على أنها مؤشر على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يكون أقل جرأة في رفع أسعار الفائدة.

لكن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أوضحوا أنهم سيواصلون تشديد السياسة النقدية. قالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يوم الخميس إنها منفتحة على احتمال رفع 75 نقطة أساس أخرى في سبتمبر لمكافحة التضخم المرتفع للغاية.

وفي الساعة 0744 بتوقيت جرينتش ، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2٪ اليوم عند 105.28 ، بعد أربعة أيام من الخسائر التي وضعته على المسار الصحيح لتراجع أسبوعي بنسبة 1.2٪.

وخسر الين الياباني أمام قوة الدولار ، مع ارتفاع الدولار 0.3٪ مقابل الين عند 133.345.

وكان المتداولون يسعون لحوالي 38.5٪ فرصة لرفع سعر الفائدة الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر وفرصة 61.5٪ عند 50 نقطة أساس.

وقال بول ماكيل ، الرئيس العالمي لأبحاث العملات الأجنبية في HSBC ، في مذكرة للعملاء: "نعتقد أن الأمر يتطلب المزيد من الأدلة على تباطؤ التضخم الأساسي للتخفيف من تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي".

وقال: "التضخم هو أيضًا مشكلة عالمية وليست مشكلة أمريكية فقط ، وبالتالي فإن النمو العالمي وديناميكيات التضخم ستقود الدولار أيضًا".

"قد تجد أمثال البنك المركزي الأوروبي (البنك المركزي الأوروبي) وبنك إنجلترا (BoE) صعوبة في مواءمة أسعار السوق لرفع أسعار الفائدة ، مما يخلق ضغوطًا سلبية على اليورو والجنيه الإسترليني.

وانخفض الجنيه البريطاني بنسبة 0.3٪ إلى 1.2175 دولار ، بعد أن لم يظهر أي رد فعل على البيانات التي كشفت عن تقلص الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بأقل مما كان متوقعًا في يونيو ، على الرغم من أنه كان من المتوقع أن تتسبب عطلة عامة إضافية في تراجع كبير.

وانخفض اليورو بنسبة 0.2٪ إلى 1.0295 دولار. وأظهرت البيانات أن التضخم الفرنسي ارتفع 6.8٪ على أساس سنوي في يوليو ، بينما كان الرقم في إسبانيا 10.8٪ ، وهو أعلى رقم منذ 1984.

وتأثر اليورو بثقله بسبب صراعات أوروبا مع الحرب في أوكرانيا ، والبحث عن مصادر طاقة غير روسية ، وتضرر الاقتصاد الألماني من شح الأمطار. في أحدث المشاكل ، أدى انخفاض منسوب المياه على نهر الراين ، الشريان التجاري الألماني ، إلى تعطيل الشحن ودفع تكاليف الشحن إلى أكثر من خمسة أضعاف.

وارتفع الدولار النيوزيلندي بسبب التوقعات برفع سعر الفائدة لبنك الاحتياطي النيوزيلندي الأسبوع المقبل.