الدولار يرتفع عند إغلاق الأسواق في بغداد وأربيل

شفق نيوز– بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الاميركي، مساء اليوم السبت، في أسواق العاصمة العراقية بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار سجلت ارتفاعاً في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتبلغ 146,900 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت صباح اليوم 146,800 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 147,500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 146,500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار كذلك، إذ بلغ سعر البيع 146,150 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146,000 دينار مقابل 100 دولار.