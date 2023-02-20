الدولار يرتفع عالمياً مدعوماً بسلسلة بيانات اقتصادية امريكية قوية

شفق نيوز/ ارتفع الدولار، الاثنين، مدعوماً بسلسلة قوية من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة التي يراهن التجار على أنها ستجعل الفدرالي الأميركي يواصل تشديد سياسته النقدية لفترة أطول مما كان متوقعا في البداية.

وارتفع الدولار على نطاق واسع في التعاملات الآسيوية المبكرة مع هبوط الجنيه الإسترليني 0.12% إلى 1.2028 دولار، كما انخفض الدولار الأسترالي 0.18% إلى 0.6866 دولار أميركي.

كما ارتفع الدولار أمام الين الياباني 0.14% إلى 134.32.

وأشارت سلسلة من البيانات الصادرة عن أكبر اقتصاد في العالم في الأسابيع الأخيرة إلى سوق عمل ما زالت تعاني من قلة التوظيف وثبات التضخم ونمو مبيعات التجزئة بشكل قوي وارتفاع أسعار المنتجين الشهرية مما أدى إلى زيادة توقعات السوق بأن البنك المركزي الأميركي لديه المزيد يقوم به للسيطرة على التضخم وأن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع.

وعززت أيضا التصريحات المتشددة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الدولار بعد أن أشارت إلى أنه سيكون من الضروري ارتفاع أسعار الفائدة للنجاح في السيطرة على التضخم.

وزاد مؤشر الدولار 0.05% إلى 104.03 مرتفعا 2% تقريبا خلال الشهر حتى الآن مما يبقيه على المسار الصحيح لتحقيق أول ارتفاع شهري له منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.