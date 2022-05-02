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الدولار يرتفع صوب أعلى مستوى في 20 عاماً

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-02T12:27:48+0000
الدولار يرتفع صوب أعلى مستوى في 20 عاماً

شفق نيوز/ ارتفع سعر الدولار مرة أخرى مقتربا من أعلى مستوياته في 20 عاما اليوم الإثنين في حين جاهد اليورو قرب مستوى 1.05 دولار فيما يستعد المستثمرون لأسبوع حافل لاجتماعات البنوك المركزية.

وتعرض اليورو لضغوط كذلك بعد أن أظهر استطلاع أن نمو الناتج الصناعي لمنطقة اليورو توقف الشهر الماضي إذ وجدت المصانع صعوبة في الحصول على المواد الخام وتضرر الطلب من ارتفاع الأسعار.

يتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة 50 نقطة أساس عندما يجتمع يومي الثلاثاء والأربعاء.

والأسواق في آسيا ولندن مغلقة بسبب عطلات.

ووفقا لرويترز، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 5% في شهر أبريل/نيسان وهو أفضل أداء شهري منذ يناير/كانون الثاني 2015.

وسجل مؤشر الدولار 103.36 في أحدث التداولات بارتفاع 0.1% خلال اليوم.

ونزل اليورو 0.2% إلى 1.0525 دولار.

وهبط سعر الجنيه الاسترليني 0.1% إلى 1.2570 دولار ونزل الين أمام الدولار إلى 129.91 ين.

وتشمل اجتماعات البنوك المركزية الأخرى هذا الأسبوع اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس والذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 1%.

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