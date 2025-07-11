الدولار يرتفع بفعل مؤشرات اضطراب للمشهد التجاري العالمي

شفق نيوز - اربيل

ارتفع الدولار اليوم الجمعة وسط المزيد من المؤشرات على اضطراب المشهد التجاري العالمي، في وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض المزيد من الرسوم الجمركية، وقال إنه يعتزم فرض رسوم موحدة بنسبة 15% أو 20% على معظم الشركاء التجاريين.

واستقرت معظم العملات في نطاقات ضيقة في وقت مبكر من جلسة التداول الآسيوية، إلا أن الدولار ارتفع في وقت لاحق على خلفية تصريحات ترامب الأحدث التي زادت من حالة الضبابية حول سياسته التجارية المستمرة في التغيير.

وكان الدولار الكندي من بين أكبر الخاسرين، وانخفض بأكثر من 0.5% إلى 1.3726 مقابل الدولار الأميركي بعد أن أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على السلع المستوردة من كندا، والتي قال إنها ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.

وقال ترامب أمس الخميس أيضاً إن الاتحاد الأوروبي قد يتلقى رسالة بشأن معدلات الرسوم الجمركية بحلول اليوم الجمعة، مما يلقي بظلال من الشك على تقدم المحادثات التجارية بين واشنطن والتكتل. ونزل اليورو 0.25% إلى 1.1671 دولار ويتجه لانخفاض أسبوعي بـ 1%.

وتراجع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.31% إلى 0.6568 دولار، وسط حالة من اضطراب المزاج العام للسوق. وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى آي.جي: "تم تجاهل أنباء الرسوم الجمركية حتى الآن إلى حد كبير، ولكن كندا... إنها شيء لا أعتقد أن السوق كانت مستعدة له".

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.22% إلى 1.3551 دولار متخلياً عن مكاسب طفيفة سجلها من وقت سابق من الجلسة، ويتجه لخسارة أسبوعية بأكثر من 0.6%. وهبط الدولار النيوزيلاندي 0.32% إلى 0.6013 دولار، وتراجع الين 0.13% إلى 146.44 للدولار. وتتجه العملة اليابانية لانخفاض أسبوعي بأكثر من 1% بعد أن فرض ترامب على طوكيو رسوماً جمركية بنسبة 25% في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ورغم أن رد فعل السوق على سلسلة إعلانات ترامب بشأن الرسوم الجمركية هذا الأسبوع كان خافتاً إلى حد كبير مقارنة بعمليات البيع المحمومة التي أعقبت الإعلان عن الرسوم الجمركية في أبريل، فإن المستثمرين يشعرون بالقلق إزاء توقعات التجارة العالمية وما إذا كان الموعد النهائي الذي حدده ترامب في الأول من أغسطس نهائياً. وقد دعم هذا الدولار الذي ارتفع في أحدث التداولات 0.2% عند 97.77 مقابل سلة من العملات، ويتجه لإنهاء الأسبوع على مكاسب 0.8%.

بالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت عملة بيتكوين في أحدث التداولات 1.8% إلى 115,609.10 دولارا لتستقر قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 116,746.70 دولارا.

وقفزت عملة الإيثر بأكثر من 4% لتلامس أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 2,998.41 دولارا.