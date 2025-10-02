الدولار يرتفع بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي

شفق نيوز- متابعة

استعاد الدولار الأمريكي بعض مكاسبه في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الخميس، بعد أن أعلنت المحكمة العليا الأمريكية أنها ستستمع في كانون الأول/ يناير المقبل إلى الحجج المتعلقة بمحاولة الرئيس دونالد ترامب إقالة محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، مما يبقيها في منصبها في الوقت الحالي.

وارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.1% إلى 97.80، بعد أربعة أيام متتالية من التراجع، بينما يقيم المتعاملون تأثير استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية على البيانات الاقتصادية.

وتسبب الإغلاق الحكومي في تعطيل إصدار البيانات الفيدرالية، بعد أن جمدت إدارة ترامب 26 مليار دولار مخصصة للولايات الديمقراطية، في إطار صراع سياسي متصاعد.

وأظهرت بيانات شركة "ADP" أن القطاع الخاص الأمريكي فقد 32 ألف وظيفة الشهر الماضي، في تراجع يفوق التوقعات، بينما ارتفع نشاط التصنيع في أيلول/ سبتمبر الماضي رغم ضعف الطلب والتوظيف.

وتشير توقعات الأسواق إلى احتمال يقارب 100% بأن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وعلى صعيد العملات، ارتفع الدولار إلى 147.30 يناً (+0.2%) وبلغ 7.13 يواناً مقابل اليوان الصيني (+0.1%) فيما استقر اليورو عند 1.1725 دولاراً واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3474 دولاراً.