الدولار يرتفع بشكل طفيف أمام الليرة التركية

شفق نيوز - بغداد / انقرة

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا طفيفًا في تعاملات اليوم، ليبلغ 43.86 ليرة تركية، بزيادة قدرها 0.03 ليرة عن إغلاق أمس، بما يعادل تغييرًا نسبته 0.06%، وسط استمرار الضغوط على العملة التركية.

ويأتي هذا التحرك في وقت تشير فيه قراءة الأسواق إلى وجود فجوة واضحة بين الخطاب الرسمي والسياسة النقدية من جهة، وسلوك المستثمرين من جهة أخرى. فعلى الرغم من استمرار التشديد النقدي لأكثر من عامين بهدف كبح التضخم، والذي تراجع إلى نحو 31%، إلا أن كلفة هذه السياسات على النشاط الاقتصادي والقدرة الشرائية حدّت من تحسن الثقة بالليرة في الأمد القريب.

وكان الدولار قد لامس في وقت سابق مستوى قياسيًا جديدًا عند 43.16 ليرة، ما يعكس استمرار الضغوط في سوق الصرف، ويعزز التساؤلات بشأن قدرة السياسة النقدية الحالية على استعادة التوازن النقدي ودعم استقرار العملة خلال المرحلة المقبلة.