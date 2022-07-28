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الدولار يرتفع ببغداد وينخفض في كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-28T07:26:20+0000
الدولار يرتفع ببغداد وينخفض في كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلت صباح اليوم  148500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار ليوم امس الاربعاء 148450 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  149000 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا، حيث بلغ سعر البيع 148550 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148450 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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