الدولار يرتفع ببغداد وينخفض في أربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في أسواق العاصمة العراقية بغداد، مقابل انخفاضها في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد سجلتا سعر صرف بلغ 147,100 دينار لكل 100 دولار، مقارنة بـ146,800 دينار يوم أمس الثلاثاء.

وأشار إلى أن أسعار البيع في مكاتب الصيرفة ببغداد استقرت عند 148,000 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 146,000 دينار.

وفي المقابل، انخفضت أسعار الدولار في أربيل، حيث بلغ سعر البيع 146,650 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146,550 ديناراً.