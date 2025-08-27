الدولار يرتفع ببغداد ويتراجع في أربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد، فيما سجلت انخفاضاً طفيفاً في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142200 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت 142100 دينار أمس الثلاثاء.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، إذ بلغ سعر البيع 143250 ديناراً لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 141250 ديناراً.

وفي أربيل، سجل الدولار انخفاضاً طفيفاً حيث بلغ سعر البيع 141950 ديناراً لكل 100 دولار، والشراء 141850 ديناراً.