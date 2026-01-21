الدولار يختلف بين بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز– بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، في أسواق العاصمة بغداد، فيما انخفضت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع الإغلاق، مساء اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 148200 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعدما كانت قد سجلت صباح هذا اليوم 148000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت ايضاً، حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 147750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 147950 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147850 ديناراً مقابل 100 دولار، بعد أن سجلت صباحاً سعر البيع 148200 دينار.