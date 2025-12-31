الدولار يحوم قرب 145 الفاً بأسواق بغداد وينخفض في أربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرتً أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الأربعاء ، في أسواق العاصمة بغداد، فيما انخفضت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 144250 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الثلاثاء.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 144750 دينارًا مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 143750 دينارًا مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار ، إذ بلغ سعر البيع 143250 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143200 دينار مقابل 100 دولار.