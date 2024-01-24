الدولار يحوم قرب أعلى مستوى له منذ 6 أسابيع

شفق نيوز/ يحوم الدولار قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل نظرائه الرئيسيين، يوم الأربعاء، مع تعزيز المستثمرين لتوقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لن يتعجل في خفض أسعار الفائدة في مواجهة اقتصاد أمريكي مرن.

ومع ذلك، ارتفع الين الياباني مع ارتفاع التوقعات للخروج من التحفيز في شهر مارس، بعد التعليقات المتشددة من بنك اليابان يوم الثلاثاء.

واستقر مؤشر الدولار الأمريكي - الذي يقيس أداء العملة مقابل ستة منافسين، بما في ذلك اليورو والين - عند 103.48 بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى منذ 13 ديسمبر عند 103.82 في الجلسة السابقة.

واستقر اليورو عند 1.08565 دولار بعد تراجعه إلى 1.0822 دولار يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ 13 ديسمبر كانون الأول.

وارتفع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف إلى 1.2694 دولار، ليعوض بعض الأرض بعد انخفاضه خلال الليل بنسبة 0.2%. يعلن بنك إنجلترا عن قراره بشأن السياسة في الأول من فبراير.

ارتفع الين الياباني بعض الأرض يوم الأربعاء، بعد جلسة متقلبة في اليوم السابق، بعد أن اختار بنك اليابان إبقاء إعدادات التحفيز دون تغيير، كما هو متوقع، لكن رئيس البنك المركزي كازو أويدا ألمح إلى نهاية محتملة لأسعار الفائدة السلبية في أبريل أو حتى مارس.

وتراجع الدولار 0.17 بالمئة إلى 148.085 ين بعد أن تأرجح من أدنى مستوى عند 146.99 إلى أعلى مستوى عند 148.70 يوم الثلاثاء.

واستقر الدولار عند 1.3462 دولار كندي، بعد تراجعه 0.15% يوم الثلاثاء.

واستقر اليوان الصيني في التعاملات الخارجية عند 7.1660 للدولار، ليظل قريباً من أعلى مستوى في أسبوعين تقريباً عند 7.1635

ارتفعت عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي بلغ 49,048 دولارًا في 11 يناير، بعد يوم واحد من الموافقة، لكنها انخفضت إلى مستوى منخفض بلغ 41,509 دولارًا في الجلسة.

(1 دولار = 7.1720 يوان صيني).