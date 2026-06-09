الدولار يحوم قرب أعلى مستوى له في شهرين وسط ضبابية الأوضاع بالشرق الأوسط

شفق نيوز - متابعة

ظل الدولار، يوم الثلاثاء، قرب أعلى مستوى له في شهرين، إذ صعد مقابل معظم العملات الرئيسية في ظل حالة الضبابية ​التي تكتنف الوضع في الشرق الأوسط، مما حد من الإقبال ‌على المخاطرة ورفع رهانات المتعاملين على رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

أوقفت إيران وإسرائيل تبادل الهجمات يوم الاثنين بعد مناشدة من الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب، لكن التوتر تصاعد مع تهديد طهران باستئناف الضربات إذا ​واصلت إسرائيل استهداف جماعة حزب الله المدعومة من إيران في ⁠لبنان.

لم تحرز الجهود الأمريكية للتوصل إلى اتفاق دائم مع الإيرانيين لإنهاء ​الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر تقدما يذكر، مما أدى إلى ارتفاع ​أسعار النفط ودعم الطلب على الدولار كونه من أصول الملاذ الآمن.

وسجل اليورو 1.1528 دولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني 1.3335 دولار، وذلك بانخفاض لكليهما بنحو 0.05 بالمئة حتى الآن ​في التعاملات الآسيوية بعد أن سجلا في الجلسة السابقة أدنى مستوياتهما ​في شهرين.

وانخفض الدولار الأسترالي الشيد التأثر بالمخاطر 0.1 بالمئة إلى 0.7039 دولار أمريكي، بينما سجل ‌الدولار ⁠النيوزيلندي 0.5804 دولار أمريكي، وفقا لوكالة "رويترز".

وتراجع الين إلى 160.295 مقابل الدولار لتواصل العملة اليابانية التذبذب حول مستوى 160 الذي يعتبر إلى حد كبير العتبة لأي تدخل رسمي محتمل.

أما مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ​تشمل الين واليورو، ​فقد استقر عند ⁠100.03 ليظل غير بعيد عن أعلى مستوى له في شهرين الذي سجله يوم الاثنين عند 100.21.

وقال رودريجو كاتريل ​محلل العملات لدى إن.إيه.بي في بودكاست "عندما تفكر بشأن فكرة اتفاق ​سلام ⁠أو نوع من الهدنة... ما الذي حققناه في الأسبوعين الماضيين؟ ليس الكثير".

وأضاف "شهدنا ارتفاعا للدولار بسبب هذه الحالة من الضبابية، لكن أيضا بسبب البيانات القوية في الولايات ⁠المتحدة".

واستقر ​اليوان في المعاملات الخارجية عند 6.7857 مقابل الدولار ​قبل صدور بيانات التجارة في وقت لاحق من اليوم والتي من المتوقع أن تظهر أن ​مستوى النمو في الصادرات الصينية ارتفع في مايو أيار.