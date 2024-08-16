الدولار يحوم قرب أعلى مستوى له خلال شهر

شفق نيوز/ وحام الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين مقابل الين بعد أكبر مكاسبه في يوم واحد مقابل نظرائه الرئيسيين في أربعة أسابيع حيث قضت بيانات اقتصادية أمريكية قوية على المخاوف بشأن الركود.

وكان الدولار قويا بشكل خاص مقابل العملة اليابانية بفضل ارتفاع عوائد سندات الخزانة حيث قلص المتداولون رهاناتهم على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى اتخاذ إجراءات تيسيرية قوية الشهر المقبل.

وكانت العملات الحساسة للمخاطر مثل الجنيه الاسترليني قوية حيث أدى تحسن التوقعات الاقتصادية إلى ارتفاع الأسهم.

لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية بما في ذلك الين والجنيه الاسترليني واليورو، عند 103.20 بعد ارتفاعه بنسبة 0.41٪ خلال الليل، وهو أكبر ارتفاع منذ 18 يوليو.

وانخفض الدولار قليلا إلى 149.11 ين، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى سجله يوم الخميس عند 149.40، وهو مستوى شوهد لآخر مرة في الثاني من أغسطس.

وقالت وزارة التجارة إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 1.0% الشهر الماضي، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.3%. وأظهرت أرقام منفصلة أن 227 ألف أمريكي تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، أي أقل من المتوقع البالغ 235 ألفًا.

التجار مقتنعون بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة في سبتمبر. 18، ولكن تمت مناقشة حجم التخفيض. تبلغ الاحتمالات حاليًا 25% لخفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس، بانخفاض من 36% في اليوم السابق، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

وقد أدت بيانات الرواتب الشهرية الضعيفة بشكل مدهش في بداية الشهر إلى رفع احتمالات التخفيض الأكبر إلى 71٪.

وارتفع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف إلى 1.2859 دولار، بناءً على تقدمه خلال الليل بنسبة 0.21٪. حصلت العملة البريطانية على دعم إضافي من أرقام الناتج المحلي الإجمالي القوية يوم الخميس.

واستقر اليورو عند 1.0973 دولار بعد تراجعه 0.36 بالمئة في الجلسة السابقة.

واستقر الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر عند 0.66105 دولار أمريكي بعد أن تقدم 0.2 بالمئة في اليوم السابق بعد أن أظهرت بيانات زيادة أكبر بكثير من المتوقع في الوظائف.