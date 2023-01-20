الدولار يحوم قرب أدنى مستوياته في سبعة أشهر

شفق نيوز/ تباطأ الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في سبعة أشهر يوم الجمعة حيث أثرت المخاوف من التباطؤ الاقتصادي على الرغبة في المخاطرة ، في حين تراجع الين حتى مع تزايد التكهنات بأن بنك اليابان (BOJ) سوف يبتعد في النهاية عن سياسته شديدة السهولة.

مؤشر الدولار ، الذي يقيس الولايات المتحدة. العملة مقابل ستة أقران ، ارتفعت بنسبة 0.098٪ إلى 102.12 ، ليس بعيدًا عن أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 101.51 الذي لامسته يوم الأربعاء.

وانخفض المؤشر بنسبة 1.3٪ هذا العام بعد انخفاضه بنسبة 7.7٪ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 حيث يراهن المستثمرون على أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة.

وضعف الين الياباني بنسبة 0.64٪ مقابل الدولار إلى 129.26 ، مع تفضيل العملة الآسيوية لفترة طويلة كملاذ آمن وعملة تمويل ، في خضم أسابيع قليلة متقلبة. أدت التوقعات بأن بنك اليابان المركزي سينهي قريبًا سياسة التحكم في العوائد إلى ارتفاع الين بنسبة 14٪ في الأشهر الثلاثة الماضية.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان في ديسمبر بنسبة 4.0٪ عن العام السابق ، وهو ضعف هدف البنك المركزي البالغ 2٪ ، ومن غير المرجح أن يخمد الرقم الأخير توقعات السوق بشأن تغيير السياسة من قبل البنك المركزي.

تحدى بنك اليابان يوم الأربعاء توقعات السوق وحافظ على سياسته النقدية شديدة التساهل.

موجة من الولايات المتحدة أشارت بيانات يوم الخميس إلى تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم بعد الزيادات الكبيرة المتعددة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي ويأمل المتداولون في توقف التشديد هذا العام.

مع ذلك ، انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي ، مما يشير إلى شهر آخر من النمو القوي للوظائف واستمرار ضيق سوق العمل.

وسينتقل تركيز المستثمر الآن إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بداية الشهر المقبل. رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربعة زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس ويتوقع السوق بفارغ الصبر خطوة أخرى للأسفل.

في غضون ذلك ، استقر اليورو ، في حين تم تداول الجنيه الإسترليني في آخر مرة عند 1.2372 دولار ، بانخفاض 0.14 ٪ خلال اليوم. ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.17٪ مقابل الولايات المتحدة. العملة إلى 0.692 دولار. وارتفع الكيوي 0.25 بالمئة إلى 0.641 دولار.