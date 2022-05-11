الدولار يحوم بالقرب من أعلى مستوى في عقدين والذهب يعمق من خسائره

شفق نيوز/ حلق الدولار بالقرب من أعلى مستوى في عقدين مقابل أقرانه الرئيسيين، يوم الأربعاء ، فيما عمق الذهب خسائره بعد ارتفاع الدولار.

استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ستة منافسات، بالقرب من 103.92، ليس بعيدًا عن أعلى مستوى عند 104.49 وصل إليه في بداية الأسبوع للمرة الأولى منذ ديسمبر، كانون الاول 2002.

فيما تراجعت أسعار الذهب اليوم الاربعاء بينما استأنف الدولار مسيرته بالصعود.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1837.68 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:11 بتوقيت جرينتش.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة واحدا بالمئة لتسجل عند التسوية 1838.0 دولارا للأوقية.

وينتظر المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي من المنتظر أن تصدر اليوم الأربعاء لقياس تأثيرها المحتمل على خطط البنك المركزي الأمريكي لزيادات الفائدة.

ويعتبر الذهب أداة تحوط ضد التضخم وملاذا آمنا للقيمة في فترات الغموض السياسي والاقتصادي، لكنه شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء المعدن الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.65 بالمئة إلى 21.43 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 1.26 بالمئة إلى 967.50 دولارا في حين انخفض البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2072.00 دولارا.