الدولار يحوم بالقرب من أعلى مستوى في عام واحد

شفق نيوز/ عاد الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في عام واحد مقابل المنافسين الرئيسيين يوم الثلاثاء قبل تقرير الوظائف الرئيسي في نهاية الأسبوع بينما بلغ سعر العملة المشفرة بيتكوين 50000 دولار لأول مرة في أربعة أسابيع.

وكان الدولار الأسترالي من بين أكبر الخاسرين ، حيث أكد بنك الاحتياطي الأسترالي أنه لا يتوقع رفع أسعار الفائدة حتى العام 2024.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة مقابل ستة منافسات ، بنسبة 0.13٪ إلى 93.932 ، متجددًا نحو ذروة يوم الخميس عند 94.504 ، وهو أعلى مستوى منذ أواخر سبتمبر 2020.

وكان المؤشر قد صعد بنسبة 2.8٪ منذ الثالث من سبتمبر ، حيث سارع المتداولون إلى تسعير تقليص الحوافز الاقتصادية هذا العام واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة لعام 2022.

واستفاد الدولار أيضًا من الطلب على الملاذ الآمن وسط مخاوف تتراوح من مخاطر التضخم المصحوب بركود عالمي إلى مواجهة سقف الديون الأمريكية.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أنه من المتوقع أن تظهر بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة تحسنًا مستمرًا في سوق العمل ، مع توقع إضافة 488 ألف وظيفة في سبتمبر.

في غضون ذلك ، انخفض مؤشر الأسهم في آسيا والمحيط الهادئ (.MIAP00000PUS) بنسبة 0.74٪ بعد تعثره بنسبة 1.3٪ خلال الليل لمؤشر S&P 500 (.SPX).

وانخفض الدولار الاسترالي بنسبة 0.1٪ إلى 0.7281 دولار ، متراجعًا أكثر من أعلى مستوى له في أربعة أيام يوم الاثنين عند 0.73045 دولار.

وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.34٪ إلى 0.6939 دولار ، متراجعًا أيضًا عن ذروة أربعة أيام عند 0.6981 دولار. قرر بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) السياسة يوم الأربعاء ، مع تسعير الأسواق لزيادة ربع نقطة في أسعار الفائدة.

وارتفع الدولار بنسبة 0.25٪ إلى 111.19 ين ، بينما ضعف اليورو بنسبة 0.21٪ إلى 1.15965 دولار.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.15 بالمئة إلى 1.3629 دولار وسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل اليورو عند 85.11 بنس.

في حين أن الرأي المتفق عليه هو لمزيد من المكاسب للدولار - مع دفع المضاربين صافي الرهانات الطويلة إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2020.

في غضون ذلك ، ارتفعت العملات المشفرة. بلغت Bitcoin ، أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية ، 50000 دولار أمريكي لأول مرة منذ 7 سبتمبر.